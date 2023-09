Tunisie : Jeffal fait des annonces pour les affiliés de l’amicale des agents de la justice autres que magistrats

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a présidé hier, mercredi 20 septembre, la réunion du Conseil d’Administration de l’Amicale des agents dudit ministère, et des entreprises publiques sous sa tutelle, autre que les magistrats et les corps des forces de sécurité intérieure.

La réunion a été consacrée au suivi de la marche de travail de l’amicale, au cours de la période écoulée, et ses programmes d’action futurs.

La ministre a ordonné le démarrage de l’exploitation du portail de l’amicale à partir d’octobre prochain, pour sa contribution au rapprochement des services, tout en permettant gouvernance et transparence de l’ensemble des transactions financières et comptables, indique le ministère de la Justice dans un communiqué.

Elle a appelé à fournir les aides nécessaires aux adhérents de l’amicale, à toutes les occasions, avec la rapidité et l’efficacité requises, et à en appuyer le budget via le financement public.

A l’occasion de l’ouverture de l’année scolaire 2023 – 2024, la ministre de la Justice a ordonné au Conseil d’administration d’élaborer une étude financière au sujet de l’octroi d’une indemnité spécifique, en en fixant le montant et les conditions de bénéfice, de manière à ce qu’elle soit versée directement après l’entrée en exploitation du nouveau système informatique.

Gnetnews