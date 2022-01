Tunisie/ 26 Janvier : SaÃ¯ed appelle Taboubi et prend acte de la demande de ce dernier

Tunisie/ 26 Janvier : Saïed appelle Taboubi et prend acte de la demande de ce dernier

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu ce mercredi 26 janvier, un entretien téléphonique, avec le chef de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi.

Dans un post sur sa page officielle Facebook, l’UGTT écrit ce soir que le chef de l’Etat a exprimé son estime au Secrétaire Général, Noureddine Taboubi, à l’occasion de la commémoration des événements du 26 janvier 1978, marqués par une grève générale, organisée à l’appel de l’organisation syndicale.

Le chef de l’Etat a dit sa « vénération pour le mouvement contestataire ouvrier », affirmant « la justice de la cause ouvrière de l’époque ».

Taboubi a saisi l’occasion pour appeler Saïed « à approuver la pétition nationale, appelant à faire du 26 janvier, une journée nationale de la contestation sociale ».

Cette conversation téléphonique intervient une dizaine de jours après la longue rencontre Saïed/ Taboubi, à la mi-janvier, ayant marqué un dégel dans les relations entre les deux hommes.

Un froid a marqué les relations entre la présidence et l’influente organisation syndicale la période précédente, provoqué notamment par le rejet par le chef de l’Etat d’un dialogue politique, selon le format classique, chose qui a incité l’UGTT à annoncer en décembre 2021, qu’elle adoptait une 3ème voie ; ni l’avant 25 juillet, ni le projet présidentiel et sa réforme électorale et politique visant à instaurer un système de la base au sommet.

Les choses ne sont pas claires, à l’heure qu’il est ; la centrale syndicale qui se complait dans le rôle de médiateur, voire d’arbitre est appelée par la famille démocratique sociale, à être impliquée dans un dialogue national, sans le président de la république.

