Tunisie : Kaïs Saïed arrive à Rome, Luigi Di Maio l’a accueilli à sa descente d’avion

Le président Kaïs Saïed est arrivé ce matin à Rome. Il a été accueilli à sa descente d’avion par le ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio.

Selon une vidéo mise en ligne sur la page Facebook de la présidence, Saïed et le ministre italien ont eu un entretien au salon d’honneur à l’aéroport de Rome, en présence du ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, de la ministre directrice du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, et de l’ambassadeur de Tunisie en Italie, Moez Sinaoui, ainsi que de responsables italiens.

Le chef de l’Etat, en visite de deux jours, les mercredi et jeudi, 16 et 17 Juin en Italie, s’entretiendra avec les deux têtes de l’exécutif italien, en l’occurrence, son homologue Sergio Mattarella, et le président du conseil italien, Mario Draghi.

Les entretiens devraient porter, selon toute vraisemblance, sur la question migratoire, des sujets de coopération bilatérale, et la Libye.

Kaïs Saïed avait quitté ce matin Tunis, en direction de Rome. Le chef du gouvernement et d’autres personnalités lui ont fait leurs adieux à l’aéroport.

Gnetnews