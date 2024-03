Tunisie : Kaïs Saïed en visite inopinée à l’entrepôt des trains à Jbel Jloud, et à la station Tunis-Marine

Le président de la république, Kaïs Saïed, a effectué hier, mardi 12 Mars 2024, une visite inopinée à l’entrepôt des trains à Jbel Jloud, et à la station de métro léger à Tunis-Marine, où il s’est enquis de l’état des moyens de transport et des conditions de la maintenance.

Le chef de l’Etat a affirmé la nécessité de mettre un terme à la destruction et à la corruption, dont souffre ce service public.

« La plupart des wagons sont délaissés, et se sont transformés en un tas de ferraille, rongés par la rouille, et, désormais, inutilisés. Alors que les citoyens souffrent dans leurs déplacements, certains quittent leur domicile trois heures avant ou plus pour trouver un moyen de transport, et s’il est chanceux de le trouver, il se déplace dans des conditions inhumaines », a-t-il déploré.

Le chef de l’Etat a cité de nombreux exemples de malversation qu’a connu ce secteur depuis des décennies, dont la voie ferrée du métro léger, instaurée après que la collectivité nationale a perdu des milliers de milliards, et puis a été remblayée à l’avenue Jean Jaurès et Louis Braille à Tunis, suite à l’intervention de personnalités alors influentes au sein du pouvoir.

Outre l’acquisition de rames de métro dont les portières s’ouvrent en dessous des quais dans les stations, ou des rames dont les pneus ne sont pas adaptés aux mesures de la voie ferrée, a-t-il fustigé.

Gnetnews