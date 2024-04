Tunisie : Kaïs Saïed envoie un message écrit au président du Conseil présidentiel libyen

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, a reçu, samedi, un message écrit du président, Kaïs Saïed, qui lui a été remis « par son émissaire spécial, l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassâad Lajidi ».

La rencontre a porté sur « la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays dans différents domaines, notamment politique et sécuritaire », indique le bureau de presse du conseil présidentiel Libyen, dans un communiqué.

La sécurisation des frontières, de manière à garantir la libre-circulation et le transit entre les deux parties a été, par ailleurs, évoquée. Outre les questions de coopération et de coordination conjointe, et la consolidation de l’espace maghrébin, en vue d’instaurer la complémentarité économique et politique entre les pays membres.

Gnetnews