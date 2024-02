Tunisie : Kaïs Saïed prend connaissance des résultats de la consultation sur l’enseignement et déplore la fuite des cerveaux

Le président de la république, Kaïs Saïed, a pris connaissance hier, jeudi 22 février 2024, lors d’une rencontre avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, des résultats préliminaires de la consultation nationale sur l’éducation et l’enseignement, à laquelle plus de 580 mille personnes ont pris part.

« Les résultats ont révélé l’attachement des Tunisiens à l’école publique, et leur aspiration à une meilleure maîtrise des technologies modernes. Outre leur revendication pour plus d’activités intellectuelles et culturelles au sein des établissements éducatifs et autres thèmes qui seront inscrits dans le projet de loi relatif à l’enseignement, après la mise en place de la loi régissant le Conseil supérieur de l’Education et de l’Enseignement, prévu par l’article 135 de la constitution du 25 juillet 2022 », rapporte la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a évoqué des réformes, qui étaient en apparence en tant que telles, mais dont « les objectifs étaient d’attenter au service public de l’enseignement, outre les tentatives manquées de compromettre la faculté de penser chez les jeunes générations à tous les cycles de l’enseignement ».

Kaïs Saïed s’est arrêté à la fuite des cerveaux, et l’émigration des compétences tunisiennes. La fine fleur de l’élite tunisienne recherche, désormais, un emploi à l’étranger dans toutes les spécialités, un exemple et non des moindres, le secteur de ingénierie, lequel a connu la migration de plus de 40 mille ingénieurs en une quinzaine d’années.

La moyenne migratoire annuelle dépasse les 6 mille, a-t-il dit, s’interrogeant si ce n’est pas la Tunisie qui est en train d’emprunter aux pays où ces compétences ont choisi de s’établir ?

La Tunisie n’est pas contre la coopération technique, mais si nos meilleures compétences avaient trouvé les conditions où elles peuvent y mener une vie décente, elles n’auraient pas pensé à l’émigration, a-t-il souligné.

Le président de la république a affirmé « la nécessité de la révision de nombre de textes, ayant aggravé ce fléau dans l’ingénierie, la médecine et l’ensemble des autres sciences ».

