Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed prÃ©side le Conseil de sÃ©curitÃ© nationale autour du secteur du phosphate

Tunisie : Kaïs Saïed préside le Conseil de sécurité nationale autour du secteur du phosphate

Le président de la république, Kaïs Saïed, a présidé hier, mercredi 26 avril 2023 à Carthage, la réunion du Conseil de sécurité nationale, consacré à l’examen du dossier de la production du phosphate.

Cette réunion a permis de passer en revue une série de solutions, qui sont de nature à faire revenir la production du phosphate a ses anciens niveaux, voire plus.

Le chef de l’Etat s’est longuement arrêté aux solutions devant être prises, affirmant la nécessité d’opter pour une approche globale de ce secteur névralgique.

Dans une allocution vidéo à l’ouverture du du Conseil, Kaïs Saïed a considéré la situation du secteur du phosphate comme étant « inacceptable », appelant à une solution rapide, d’autant que l’Etat souffre de difficultés financières.

« Ce secteur pourrait couvrir une large partie du budget de l’Etat, et nous pourrons ainsi se passer de l’endettement de l’étranger », a-t-il souligné, déplorant un certain nombre d’obstacles hérités du passé, et appelant à en finir avec cette situation qui ne pourrait se poursuivre, en faisant assumer les responsabilités.

La situation est complexe, il y a un suivi quotidien, mais il faudrait des solutions radicales pour mettre un terme à cet état de fait qui prévaut depuis dix ans, a-t-il martelé.

Il a considéré qu’il était possible d’extraire 10 millions de tonnes de phosphates/ an, d’autant qu’il y a d’autres mines pouvant être exploitées et pouvant représenter une ressource pour l’économie tunisienne.

Le transport du phosphate par les rails a été, par ailleurs, évoqué, notamment la malversation ayant caractérisé le marché des wagons où il était dit, après leur acquisition, qu’ils ne pouvaient être utilisés sur la voie ferrée existante, ce qui est, totalement, « inadmissible ».

La réunion a évoqué le sujet de la transformation et de l’exploitation du phosphogypse comme l’ont montré les études, outre la question des laveries du phosphate et la nécessité de prolonger le canal d’adduction au bassin minier, après le dessalement de l’eau de mer.

Il a été, aussi, question du dossier du jardinage, en mettant l’accent sur la nécessité de doter la jeunesse de ressources et de moyens afin qu’elle soit source de richesse.

Le président de la république a salué la population de Gafsa et a rappelé son militantisme de longue date, notamment en 2008.

