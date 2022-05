Tunisie : Kaïs Saïed relève ses convergences avec Abdelfattah al-Sissi autour de la construction de l’Etat national

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 13 Mai 2022, à Carthage, le chef du gouvernement égyptien, Mostafa Madbouli, en présence de Nejla Bouden.

Le chef de l’Etat a salué « la profondeur des rapports de fraternité, et des liens culturels et civilisationnels entre la Tunisie et l’Egypte, lesquels instituent des relations stratégiques entre les deux pays dans tous les domaines, conformément à un nouveau mode de pensée, et des outils de travail non-conventionnels, permettant de réaliser des résultats concrets à même de hisser la coopération bilatérale au niveau des aspirations des deux peuples », annonce ce soir la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a salué les convergences de vue avec son homologue égyptien, Abdelfattah al-Sissi, « autour des conceptions et principes communs pour la construction de l’Etat national », évoquant leur « détermination constante à écourter les chemins de l’histoire en vue d’un avenir meilleur entre les deux peuples et pour renforcer les ponts de coopération, d’échange et de solidarité ».

Saïed a appelé « à aplanir les difficultés et à promouvoir un climat propice au développement de la cadence des échanges commerciaux et à la relance des investissements dans les deux pays ».

Il a souligné l’importance de se concerter avec l’Egypte au sujet « des dossiers régionaux et internationaux », réitérant que « la stabilité de la Libye est indissociable de la stabilité de la région ».

« La solution politique pacifique dans ce pays devrait être inter-libyenne, ce qui en préserve l’unité, et en renforce la sécurité », a-t-il fait valoir.

Mostafa Madbouli a réaffirmé « le soutien total de l’Egypte à la Tunisie en cette circonstance historique, en se tenant à ses côtés dans toutes les décisions prises ».

Il a adressé ses remerciements à la Tunisie pour sa position au sujet du dossier du barrage de la renaissance.

Le chef du gouvernement égyptien a plaidé pour la consolidation de la coopération économique à la prochaine période, à travers la mise en œuvre de programmes suivant des objectifs clairs, en encourageant les hommes d’affaires des deux pays à investir, et à faciliter les formalités de leur déplacement, ainsi qu’en développant et en diversifiant les transactions commerciales.

Gnetnews