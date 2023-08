Tunisie : Kaïs Saïed rencontre le ministre de l’Education émirati sur les programmes de coopération futurs

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, lundi 28 août à Carthage, le ministre de l’Education et de l’Enseignement émirati, Ahmed Belhoul Al Falasi.

La rencontre a porté sur « les perspectives des relations de coopération entre la Tunisie et les Emirats arabes unis dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement », rapporte la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a souligné « l’importance de l’éducation et de l’enseignement, étant des secteurs souverains, les peuples ne peuvent se développer, que dans le cadre d’une éducation fondée sur un ensemble de valeurs, lesquelles maintiennent les jeunes générations dans leur terre patrie, et ouvrent devant elles les voies de la connaissance et du savoir ».

Kaïs Saïed a évoqué le Conseil supérieur de l’Education et de l’Enseignement, inscrit dans la constitution du 25 juillet 2022, ainsi que la consultation nationale qui démarrera la deuxième moitié du mois prochain.

La rencontre a permis de passer en revue « les relations privilégiées entre la Tunisie et les Emirats arabes unis, et la détermination réciproque de les consolider, davantage, notamment dans les domaines en question ».



