Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed se rend Ã  l’avenue Habib Bourguiba et Ã  Jbel Jloud oÃ¹ il a critiquÃ© l’Ã©tat des rails

Tunisie : Kaïs Saïed se rend à l’avenue Habib Bourguiba et à Jbel Jloud où il a critiqué l’état des rails

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier, mercredi 04 octobre, à l’avenue Habib Bourguiba, où il a déploré le manque d’entretien, et le laisser-aller.

Saïed a critiqué le manque d’entretien de la fontaine de l’avenue Habib Bourguiba, et le non-renouvellement de l’eau, s’interrogeant sur le rôle des conseils municipaux, désormais dissouts.

« Il y a un effort au niveau de l’éclairage mais le travail est insuffisant », a-t-il lancé dans une vidéo postée sur la page officielle, Facebook, de la présidence, signalant qu’ »il s’agit d’une place historique, c’est la devanture de la Tunisie ».

Le chef de l’Etat qui était accompagné, notamment, par le ministre de l’Intérieur, a appelé à « la nécessité de ramasser les ordures, de remblayer les crevasses et de s’occuper des bâtiments désaffectés relevant de l’Etat ».

Kaïs Saïed s’est, par ailleurs, rendu à Jbel Jloud à pieds, où il a inspecté l’état de la voie ferrée, et a critiqué le manque d’entretien, alors que « la Tunisie a de longues traditions en matière de rails, et à de grandes compétences dans ce domaine ».

Il a critiqué que la durée de la desserte vers la banlieue Sud soit prolongée, passant de 10 minutes à 20 minutes, dénonçant que le train soit désormais instable et déséquilibré, à cause de l’état des rails, et se faisant l’écho des doléances des usagers, à ce sujet.

Il a appelé « à un entretien continu de la voie ferrée, afin d’éviter d’éventuels drames et déraillements ».

Dans certains pays, « un retard d’une minute requiert une enquête, » a-t-il souligné, mettant l’accent sur l’importance de l’entretien.

A l’agent de la SNCFT qui lui a fait part d’un manque d’entretien faute de moyens, il lui a rétorqué, que grâce à notre volonté, et moyennant des sacrifices, toutes les difficultés pourraient être surmontées.

