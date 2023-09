Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed se rend au Centre-ville et Ã  MÃ©grine, et dÃ©nonce la flambÃ©e des prix

Tunisie : Kaïs Saïed se rend au Centre-ville et à Mégrine, et dénonce la flambée des prix

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier, dimanche 24 septembre, à l’avenue Habib-Bourguiba à la Capitale. Il a, par ailleurs, effectué une tournée à pieds, l’ayant conduit à Radès et Mégrine.

Accompagné, notamment, par le ministre de l’Intérieur et plusieurs autres responsables, le chef de l’Etat a écouté les préoccupations des citoyens. Comme il a constaté l’accumulation des ordures et le laisser-aller envers nombre de bâtiments désaffectés, et les répercussions qui en découlent sur la santé du citoyen et l’environnement, en général.

Le chef de l’Etat a fait une halte dans un supermarché où il a déploré la flambée des prix. Comment les citoyens pourraient-ils vivre avec de tels prix, a-t-il dénoncé dans une vidéo postée sur la page officielle, Facebook de la présidence, s’intéressant, particulièrement, aux tomates en conserve, dont les prix ont connu une hausse sensible.

Saïed a appelé les hommes d’affaires « à jouer leur rôle national en cette étape et à être en rendez-vous avec l’histoire, » s’indignant que « des gens amassent des milliards, alors que d’autres ont faim ».

Il a considéré ces prix, comme étant « inacceptables », appelant à contrôler les prix et les spéculateurs. « L’on ne devrait plus se limiter à des campagnes, il faudrait des opérations conjointes continues, toutes les heures, toutes les semaines et tous les mois ».

S’agissant des détritus qui jonchent le sol dans différentes artères de Mégrine, Saïed a indiqué que la Tunisie mérite une situation meilleure que dans laquelle elle se trouve, il faut qu’elle soit verte, comme elle l’a toujours été, a-t-il dit, appelant les citoyens à faire montre de civisme et à veiller sur la propreté.

Il a, par ailleurs, imputé la non-collecte des déchets à des appareils travaillant contre le peuple tunisien.

Gnetnews