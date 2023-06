Tunisie : Kaïs Saïed se rend au chevet d’un blessé de la révolution, alité à l’hôpital Foch à Paris

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu au chevet d’un blessé de la révolution, Yosri Zrelli, alité à l’hôpital, Foch à Pars, à l’occasion de sa participation aux travaux du sommet « pour un nouveau pacte financier mondial », organisé les 22 et 23 juin, dans la capitale française.

« Nous n’oublierons pas les martyrs et les blessés de la révolution, et nous ne renoncerons pas à la Tunisie », a souligné le chef de l’Etat, dans une vidéo postée la nuit sur la page de la présidence.

Il a évoqué « le devoir de s’occuper des Tunisiens là où il se trouvent », tentant d’apporter le soutien de de remonter le moral au patient, qui a subi 31 interventions chirurgicales, et s’apprête à en subir une autre.

Saïed a assuré les blessés des institutions sécuritaire et militaire, ainsi que ceux parmi les civils de la sollicitude requise, tout autant que les familles des martyrs.

« La Tunisie n’est pas à vendre ni à louer et toutes les décisions vont émaner de la volonté du peuple tunisien », a affirmé le chef de l’Etat, signalant que « notre pays est fort et riche, et regorge de compétences ».

Gnetnews