Tunisie : La BAD prévoit une croissance timide de 1,9 % en 2023

La banque africaine pour le développement (BAD) a prévu une croissance timide, à moyen terme, à 1,9 % en 2023 et 2,8 % en 2024, tirée par le secteur manufacturier et les services. L’inflation devrait continuer à croître en 2023 (9,2 %) avant de baisser en 2024 (6,8 %) sous l’hypothèse d’une politique monétaire prudente et d’un apaisement des tensions inflationnistes extérieures, indique la BAD dans un communiqué sur les perspectives économiques en Tunisie.

Les projections suggèrent un rétrécissement des déficits budgétaires et du compte courant en raison du Programme national de réformes amorcé en 2022 qui vise à renforcer l’investissement privé, à consolider les finances publiques et à améliorer la performance des entreprises publiques. Cependant, ces perspectives pourraient se dégrader en raison du risque élevé de surendettement qui limite l’accès au financement extérieur.

La reprise pourrait également être ralentie par des tensions sociales causées par la hausse des prix dans un contexte économique difficile pour les ménages, une politique fiscale restrictive pénalisant les investissements publics ou une exacerbation des incertitudes politiques.

Pour stabiliser le cadre macroéconomique, la Tunisie devrait se doter d’une stratégie de réduction de la dette souveraine à moyen terme ; mettre en oeuvre un plan de restructuration des entreprises publiques et de réduction de leurs dettes extérieures garanties par l’État ; conclure l’accord préliminaire avec le FMI visant à rétablir la soutenabilité des finances publiques avec un prêt de 1,9 milliard d’USD du FMI sur 48 mois pour envoyer un signal positif aux investisseurs privés et aux bailleurs.

Son entrée en vigueur permettrait de débloquer des financements concessionnels de la part d’autres partenaires au développement.

La BAD souligne, en préambule, que la croissance économique est estimée à 2,4 % en 2022, tirée par le secteur industriel et les services, après un rebond de 4,3 % en 2021 attribuable à un effet de rattrapage. L’inflation a augmenté de 5,7 % en 2021 à 8,3 % en 2022, en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a entraîné une hausse des cours du pétrole et des produits alimentaires.