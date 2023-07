Tunisie : La BCT et l’INT signent une convention en vue de la généralisation des services de paiement électronique

La Banque centrale de Tunisie (BCT) et l’instance nationale des Télécommunications ont signé, jeudi 20 juillet, une convention, déterminant les fondements de coopération entre les deux parties, en vue d’assurer les services de paiement électronique d’une manière sûre et continue.

Cette convention a été signée par le gouverneur de la BCT et le président de l’INT, en présence du ministre des Technologies de la Communication, annonce ce lundi l’instance dans un communiqué.

La convention vise « à promouvoir le paiement électronique et à le généraliser, en optant pour les meilleures pratiques internationales, et ce en vue de renforcer l’inclusion financière, et de contribuer à réaliser une croissance économique durable ».

Cette convention vise « à développer des stratégies conjointes adaptées aux domaines de compétences de chaque partie, à échanger les informations, et à cogérer les services de paiement électronique ».

Elle concerne, également, l’aide technique, et la gestion des crises en vue de garantir des services de qualité.

Gnetnews