Tunisie : La BERD s’apprête à accorder un crédit de 300 millions d’euros à la STEG

La banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) s’apprête à accorder un crédit à la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), d’une valeur de 300 millions d’euros pour en améliorer la prestation, et développer le réseau national de transport d’électricité.

Ce sujet a été évoqué hier, lors d’une rencontre entre la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, et le vice-président de la BERD, Mark BOWMAN, à la tête d’une délégation de la banque, en présence de la cheffe du bureau de la banque à Tunis, Mansurova Nodira et de hauts cadres du ministère.

Gongi a mis l’accent sur l’importance de développer les prestations de la STEG, en ayant recours à la digitalisation et aux nouvelles technologies, en matière de développement du système de facturation, d’équilibre entre l’offre et la demande, en la faisant hisser au rang des entreprises internationales, outre l’introduction des énergies renouvelables dans le réseau de production d’électricité, chose qui va contribuer à en améliorer la productivité, et à en réduire la dette et des pertes qu’elle essuie suite aux opérations de subtilisation d’électricité.

La ministre a rappelé le programme national de promotion de l’investissement dans les énergies renouvelables et la transition énergétique, visant la production de 35 % d’électricité à partir des énergies renouvelables à l’horizon de 2030, l’adoption de production de 500 Mégawatt de projets de production d’électricité a partir de l’énergie solaire dans le cadre d’une concession, outre le lancement d’un nouvel appel d’offres pour la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, d’une capacité de 2000 Mégawatt.

Le vice-président de la BERD a exprimé les dispositions de la banque à financer de nombreux projets dans ce domaine, à élaborer une feuille de route pour réduire les émissions carbone du secteur industriel, et à continuer à soutenir la Tunisie, en matière de réalisation de ses programmes de réforme dans le domaine de l’énergie et des petites et moyennes entreprises.

Gnetnews