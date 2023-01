Tunisie : La brigade anticriminalitÃ© de Ben Arous dÃ©cide le maintien en Ã©tat de libertÃ© de Sheima Issa

Tunisie : La brigade anticriminalité de Ben Arous décide le maintien en état de liberté de Sheima Issa

La brigade anticriminalité de Ben Arous a décidé, ce jeudi 19 janvier, de maintenir en état de liberté, la militante et membre du Front de salut national (FSN), Sheima Issa, après l’avoir auditionnée.

Dans un post sur sa page officielle, facebook, l’avocat et membre de la même coalition, Samir Dilou, révèle les raisons de la convocation de Sheïma Issa, membre du bureau politique du FSN, devant la brigade des affaires criminelles en question.

Il s’agit, selon ses dires, « d’une commission rogatoire émise par le 3ème juge d’instruction du tribunal militaire permanent de Tunis, au sujet d’une interview accordée par Sheima Issa à IFM, le 22 décembre 2022 ».

Des accusations lui ont été adressées, suite à ses déclarations, pour « incitation, par quelque moyen que ce soit, les militaires à la désobéissance, acte désobligeant envers le chef de l’Etat, et propagation des rumeurs et informations mensongères à travers les systèmes d’information, dans le but de porter atteinte à l’ordre public et à la défense nationale »

Le juge d’instruction avait décidé une interdiction de voyage à son encontre avant son audition, a-t-il dit.

L’avocat a ajouté que Sheima Issa avait refusé de répondre aux questions de l’enquêteur, après concertations avec le comité de défense, et de s’inscrire, ainsi, dans un procès politique tendancieux, visant les opposants au coup d’Etat », tout en pointant « une tentative renouvelée d’instrumentaliser la justice militaire dans le conflit politique ».

Après concertations avec le juge d’instruction, l’enquêteur a décidé de la maintenir en état de liberté, a-t-il fait savoir.

Le Front de Salut national avait condamné la veille, dans un communiqué, la convocation de l’une de ses figures de proue, considérant les poursuites à son encontre, comme « une campagne menée par le pouvoir contre les dirigeants politiques et les leaders d’opinion en vue de museler les voix libres ».

Gnetnews