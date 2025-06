Tunisie: La Caravane de la Résilience arrive à la frontière Lybienne

Partie de Tunis lundi matin, la Caravane de la Résilience, baptisée « Soumoud », a atteint ce mardi 10 juin le poste frontalier de Ras Jedir, dans le gouvernorat de Médenine. Ce convoi de solidarité, composé de 100 voitures et 18 bus, regroupe quelque 1700 participants venus des 4 coins du Maghreb.

Tout au long de son passage par les villes de Sousse, Sfax et Ben Guerdane, la caravane a été accueillie par des foules de citoyens venus témoigner leur soutien à cette initiative militante.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, Wael Naouar, porte-parole officiel du convoi et membre de la Coordination pour l’action commune pour la Palestine, a indiqué que cette arrivée à Ras Jedir marque la fin de la première étape sur le sol tunisien. La caravane poursuivra son chemin en territoire libyen, en direction de Salloum (poste frontalier entre la Libye et l’Égypte), avant de se rendre au Caire et, enfin, au poste de Rafah, à l’entrée de la bande de Gaza.

Cependant, l’entrée en Égypte reste incertaine. Selon Wael Naouar, le franchissement de la frontière égyptienne nécessite des visas, des autorisations de transit et des autorisations sécuritaires spécifiques, notamment pour traverser la région sensible d’El-Arich jusqu’à Rafah. « Des demandes ont été soumises, mais aucune réponse n’a encore été reçue de la part des autorités égyptiennes », a-t-il précisé.

La Caravane de la Résilience s’inscrit dans le cadre du mouvement international « Global March to Gaza », qui réunit des militants de 32 pays. Elle vise à briser symboliquement le blocus imposé à la bande de Gaza, en empruntant une route terrestre de solidarité jusqu’au passage frontalier de Rafah.

Gnetnews

Gnetnews