Tunisie : La carte d’identitÃ© biomÃ©trique sera dÃ©livrÃ©e avant le passeport, le ministre de l’IntÃ©rieur auditionnÃ© Ã  l’AssemblÃ©e

Tunisie : La carte d’identité biométrique sera délivrée avant le passeport, le ministre de l’Intérieur auditionné à l’Assemblée

La commission des droits et libertés a tenu hier, lundi 22 janvier, une audition du ministre de l’Intérieur, au sujet du projet de loi organique amendant et complétant la loi n’o 27 de l’année 1993 portant sur la carte d’identité nationale, et le projet de loi organique amendant et complétant la loi n’o 40 de l’année 1975, relatif aux passeports et documents de voyage.

Dans son allocution, Kamel Fekih a souligné l’importance des deux projets de loi, et leur indépendance organique, dans la mesure où ils permettent d’être au diapason des technologies modernes au niveau international, en matière de documents d’identité et de voyage, l’Etat tunisien aura, ainsi, honoré ses engagements en vertu des recommandations de l’Organisation mondiale de l’aviation civile, outre la simplification des procédures administratives et leur accélération, dans le cadre de la digitalisation de l’administration.

La carte d’identité biométrique devra être délivrée au préalable, le passeport biométrique le sera ensuite, a-t-il expliqué.

Les discussions ont porté sur les garanties juridiques et techniques pour le stockage des données, la protection des données personnelles, et les moyens logistiques et techniques pour la réalisation du projet, et la promptitude du ministère à cela. Outre les mentions obligatoires figurant sur la nouvelle carte d’identité, comme l’adresse, le sexe et la suppression de la profession.

Les députés ont évoqué les procédures qui seront suivies en vue de retirer ces deux documents, et ont posé des questions sur les délais, le coût et à quel niveau la prestation sera rendue entre le régional et le central.

Dans la réponse aux interrogations des députés, il a été souligné que le ministère de l’Intérieur s’en tient aux garanties constitutionnelles et juridiques en lien avec la protection des données personnelles, en associant l’Instance nationale de protection des données personnelles, soit en termes d’élaboration des deux projets de loi, ou lors de la mise en place des textes d’application, outre la protection pénale rigoureuse des nouveaux documents contre la falsification.

Les standards internationaux seront pris en considération en matière de conception des deux textes, s’agissant du stockage dans des puces électroniques.

Fekih a ajouté que le ministère de l’Intérieur oeuvre en coordination avec les autres ministères et organismes publics, évoquant une progressivité en matière de réalisation du projet, à partir le registre national des adresses, en mettant à disposition les moyens logistiques et techniques.

Au terme de la réunion, la commission a décidé de poursuivre l’examen des deux projets de loi.

Gnetnews