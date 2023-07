Tunisie : La CNAM annonce les derniers délais de changement de la filière de soins, et de médecin de famille

La Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) annonce, ce lundi 31 juillet, que le dernier délai de dépôt de la demande de changement de filière de santé est le 30 septembre 2023.

Quant à la demande de changement du médecin de famille, elle devrait être déposée, au plus tard, le 31 octobre 2023, ajoute la CNAM.

L’affilié social qui opte pour la filière de soins privés, choisit le médecin de famille parmi les médecins contractuels avec la CNAM. Il devra passer, obligatoirement, par le médecin de famille, et s’acquitter d’un ticket modérateur.

La caisse verse le montant restant directement aux prestataires de santé.

S’agissant des soins dentaires, ils sont pris en charge, conformément, au mode de remboursement de soins.

Le système de remboursement de soins permet aux prestataires de santé contractuels, dans les secteurs public et privé, de s’acquitter pleinement des honoraires, et de présenter une demande de remboursement de soins au bureau local ou régional de la CNAM le plus proche, dans un délai de 60 jours au plus tard.

Concernant la filière de soins publics, elle permet de bénéficier de toutes les prestations de soins externes, auprès des organismes de santé publique, de l’hôpital militaire, et des polycliniques de la CNSS, contre le paiement d’un ticket modérateur.

Gnetnews