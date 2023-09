Tunisie : La CNAM et l’ONPC signent une convention pour amÃ©liorer la sÃ©curitÃ© des bÃ¢timents de la caisse

Tunisie : La CNAM et l’ONPC signent une convention pour améliorer la sécurité des bâtiments de la caisse

Une convention a été signée hier, jeudi 29 septembre, entre la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), et l’Office national de protection civile (ONPC), « dans le cadre de la consolidation des attributs de sécurité des bâtiments de la caisse, du renforcement des demandes de prévention des incendies, et de la panique, ainsi que des capacités institutionnelles de la Caisse ».

Ladite convention, signée entre le Directeur Général de l’ONPC et le PDG de la CNAM, « fixe le cadre général de coopération en vue fixer les demandes de formation en faveur du corps médical, des agents de la caisse (gardiens, chauffeurs et agents d’accueil…), afin d’en développer les compétences, dans le domaine de la sécurité ».

La coopération comprend :

*La formation des agents de la caisse au double-niveau central et régional, dans les domaines des premiers secours, de la prévention et de la sécurité ;

*Effectuer ds visites préventives dans les locaux de la caisse ;

*Aider à établir un plan d’intervention intérieur, et tenir un registre de sécurité ,

*Etudier et émettre un avis technique au sujet de la sécurité et de la prévention des dangers des incendies, de l’explosion et de la panique ;

*Organiser la mise en exécution des opérations blanches.

Gnetnews