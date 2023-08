Tunisie : La CNAM fixe le plafond de soins annuel pour les différents types d’affilés sociaux

La Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) fixe le plafond annuel de soins entre 300 et 600 dinars, selon les personnes à charge.

Ce plafond est de 300 dinars, lorsque l’affilié social n’a aucune personne à charge (un seul bénéficiaire). Le plafond augmente, au fur et à mesure, de la hausse du nombre des personnes à charge, explique la CNAM dans un communiqué paru sur sa page officielle, Facebook.

*Affilié social et une personne à charge (deux bénéficiaires) : 375 dinars ;

*Affilié social et deux personnes à charge (trois bénéficiaires) : 450 dinars ;

*Affilié social et trois personnes à charge (quatre bénéficiaires) : 525 dinars ;

*Affilié social et quatre personnes à charge (cinq bénéficiaires ou plus) : 600 dinars.

Si des ascendants sont à charge (les parents), le plafond est majoré de 75 dinars pour chacun d’entre eux.

L’affiliée sociale, ou l’épouse de l’affilié, bénéficie de 150 dinars supplémentaires, au titre de dépenses des soins, destinées au suivi de la grossesse.

Les soins en rapport avec l’APCI (Affections prises en charge intégralement,), soit les pathologies lourdes et chroniques, sont en dehors du plafond de soins :

Les suivants prestations de soins, indépendamment de leur lien avec les affections lourdes ou l’hospitalisation :

*Scanner, IRM et radio cardiaque ;

*colique néphrétique

*Thermalisme

*hémodialyse

*Orthopédie

*Interventions chirurgicales

*Médicaments spécifiques.

Gnetnews