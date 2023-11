Tunisie : La CNAM participe à une conférence internationale à Sydney par trois travaux de recherches

La Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) participe au Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, qui se tient dans sa 23ème édition, du 27 novembre au 01er décembre, à Sydney, en Australie autour du thème, « façonner le changement ».

La CNAM participe à cet événement mondial en présentiel, ainsi qu’à distance à travers trois de ses représentantes, en l’occurrence, Dr Wijdene Driss, Dr Amira Houria, ainsi que Dr Fadwa Kaddous, dont les recherches scientifiques présentées à cette occasion, ont été acceptées.

Organisé pour la première fois en 1955, le Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail est l’une des plus grandes conférences internationales autour de cette thématique. Il verra la présence de plus de 4000 participants, la discussion des recherches, meilleures pratiques et des solutions préconisées pour les questions décisives dans ce domaine.



Gnetnews