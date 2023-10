Tunisie : La CNAM s’apprête à l’entrée en exploitation de la carte de soins « Labess »

La Caisse nationale d’assurance-maladie s’apprête à activer la carte de soins, Labess, dans les établissements de santé publique.

Une journée d’informations a eu lieu hier, mercredi 25 Octobre 2023, à l’Institut national de Nutrition, en présence des agents et cadres de la facturation, et de l’accueil dans les hôpitaux Charles Nicolle, la Rabta, Habib-Thameur, l’Institut national de Neurologie ainsi que l’INN, sous la présidence du PDG de la Caisse, Kamel Madouri..

Le PDG de la CNAM a mis l’accent sur l’importance de la transition numérique en matière de simplification des procédures, de rapprochement des services des affiliés, de gouvernance, de gestion efficace, et de facturation électronique, ainsi que sur les conditions de prise en charge, s’agissant des relations de ces structures avec la Caisse.

Le but de ces expériences pilotes est de préparer la mise en place du système d’échange électronique des données du système d’assurance-maladie, avec le secteur public de santé, du fait de son rôle central, comme locomotive et levier en matière de transition digitale de l’ensemble du secteur de santé.

Le PDG de la CNAM a souligné l’importance du rôle dévolu aux agents et cadres des structures de santé publique, en matière de soutien des efforts de la caisse, en prélude à l’entrée en exploitation de la Carte de soins, Labess, s’agissant, notamment, de la prise en charge et l’orientation des affiliés sociaux pour l’obtention de cette carte, et la manière de s’en servir, ce qui leur permet un accès aux soins, et en garantit la continuité.

Les aspects techniques et procéduraux, en prévision de l’exploitation de ladite carte, ont été évoqués.

