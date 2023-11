Tunisie : La commission administrative de l’UGTT appelle à la reprise immédiate des négociations dans la fonction publique et le secteur public

La commission administrative de l’UGTT a réclamé, lors de sa réunion hier, jeudi 24 novembre, à Hammamet, la reprise immédiate des négociations dans la fonction publique et le secteur public, et l’application urgente des conventions conclues, notamment celles liées à la majoration du SMIG, l’application des deux conventions du 06 février 2021 et du 15 septembre 2022, ainsi que la publication des décrets y inhérents, et la tenue d’une réunion d’évaluation sur la base des indices de l’inflation, du glissement du dinar et autres indicateurs.

L’organe suprême syndical ajoute ce vendredi 24 novembre, dans un communiqué, que dans le cas de la persistance du refus du dialogue social, et la négociation sociale, toutes les structures syndicales seraient disposées à mener des actions militantes, sectorielles, régionales et nationales, en défense du droit syndical et du droit à la négociation.

La commission administrative a dénoncé « les violations contre le droit syndical à tous les niveaux », rejetant « l’entrave de l’action syndicale, en empêchant la tenue des congrès dans certaines institutions, en monopolisant la réforme de l’éducation, et en portant atteinte aux droits et libertés ».

Elle a considéré le projet de loi de finances soumis au vote, comme « une reproduction de la politique comptable libérale, aux horizons étriqués, et dénué de tout esprit créatif et prospectif, sans compter le fait que le texte a été élaboré derrière les portes closes loin de toute politique participative ».

La commission administrative syndicale a attiré l’attention sur « la pénurie des produits de base, la hausse des prix, la cherté de la vie, la dégradation des services publics à l’instar de l’enseignement, de la santé, du transport et autres, non seulement à cause de la spéculation, mais essentiellement du fait de l’absence d’une politique économique claire ».

La commission administrative extraordinaire de l’UGTT a condamné « les carnages et le génocide perpétrés par l’entité sioniste contre le peuple palestinien depuis plus de 45 jours », dénonçant la position des organisations internationales pour « avoir mis à égalité la victime palestinienne et le bourreau occupant ».

Gnetnews