Tunisie : La commission administrative de l'UGTT réclame la reprise des négociations dans la fonction publique et le secteur public

La commission administrative de l’UGTT appelle à la reprise des négociations dans la fonction publique et le secteur public.

Dans un communiqué rendu public hier, dimanche, au lendemain de sa réunion sous la présidence du Secrétaire Général, Noureddine Tabboui, l’organe suprême de la centrale syndicale reproche au pouvoir exécutif « d’avoir barré la route au dialogue social, pratiqué l’enfermement et l’obstination, violé le droit syndical et attenté à la crédibilité de la négociation à travers la non-application des conventions conclues ».

La CA de l’UGTT demande « de renouer avec les négociations, de traiter les dossiers d’une manière participative, et de fixer les délais de mise en application des engagements, dont l’augmentation du salaire minimum, et l’application des conventions du 06 février, et du 15 septembre, en procédant, immédiatement, à la publication des décrets qui leur sont inhérents ».

L’organisation appelle à la tenue d’une séance d’évaluation sur la base de l’inflation, du glissement du dinar, et autres indicateurs, et fait assumer au pouvoir exécutif la responsabilité de l’échec dans de nombreux dossiers, notamment l’agriculture, la sécurité alimentaire, le vide suscité par la dissolution des conseils municipaux, et l’incapacité de sortir de la crise dans laquelle se débat le pays depuis un certain temps.

Autant elle dit tendre vers le dialogue et l’assainissement du climat social, autant elle exprime les dispositions de toutes les structures syndicales à mener à des actions militantes nationales, en défense du droit syndical et du droit de négociation, tout en suivant, en même temps, les atteintes au droit syndical, dans le cadre du droit tunisien et de l’organisation internationale du travail (OIT).

La Commission administrative syndicale exprime son soutien au secteur de l’enseignement de base, et fait siennes ses revendications légitimes.

