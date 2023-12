Tunisie : La commission de la défense planche sur le projet de loi inhérent à la dispense du service national

La commission de la défense, de la sécurité et des forces armées a tenu, hier lundi 25 décembre, une séance consacrée au démarrage de l’examen du projet de loi n’o 2023/ 40 portant dispositions exceptionnelles inhérentes à la dispense du service national.

Lecture a été donnée, au début de la réunion, aux dispositions de l’unique article du projet de loi, lequel stipule l’exonération du service militaire des citoyens nés avant le 01er Janvier 2000, n’ayant pas régularisé leur situation envers le service national. La dispense ne touche pas les citoyens appelés à accomplir le service militaire pour pourvoir aux besoins de la défense intégrale, et des exigences de solidarité nationale.

Les députés ont formulé une série d’observations et d’explications s’articulant, principalement, autour de l’importance du texte, dans la mesure où il permettra de régulariser la situation d’un grand nombre de jeunes n’ayant pas accompli le service national d’une part, et de surmonter certains problèmes liés à la non-régularisation de leur situation et la facilitation de leur adhésion à la vie économique et professionnelle.

Ils ont appelé à examiner les problèmes réels ayant contribué à la désaffection des jeunes envers le service militaire, ainsi que les mécanismes d’application de la loi actuelle régissant le service national dans notre pays. Une loi devant être amendée rapidement, d’autant que le ministère de la Défense avait entamé une telle révision et en était à ses dernières étapes. L’accent a été mis sur l’importance de promouvoir service national, en tant que devoir constitutionnel consolidant le sens d’appartenance chez la nouvelle génération, et renforçant son rôle en matière de développement.

La commission a décidé de poursuivre la discussion du projet, et d’en approfondir l’examen, lors d’une prochaine séance, prévue demain mercredi 27 décembre, en organisant une audition des auteurs de l’initiative, la semaine prochaine.

Gnetnews