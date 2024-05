Tunisie : La commission de la planification stratÃ©gique dÃ©cide d’auditionner la ministre de l’Equipement au sujet des habitations menaÃ§ant ruines

Tunisie : La commission de la planification stratégique décide d’auditionner la ministre de l’Equipement au sujet des habitations menaçant ruines

La commission de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l’infrastructure et de l’aménagement urbain a poursuivi hier, jeudi 02 Mai, l’examen du projet de loi portant sur les habitations menaçant ruines.

La commission a examiné les articles du projet de loi, en passant en revue toutes les propositions d’amendement qui lui sont parvenues de toutes les parties.

Les députés ont discuté plusieurs points relatifs à la teneur du texte, notamment, l’opportunité d’excepter les constructions couverts par le code de protection du patrimoine, et ont affirmé la nécessité de préserver la spécificité architecturale des bâtiments à valeur historique, notamment ceux remontant aux 19ème et 20ème siècle, en vue de leur restauration, ce qui évitera leur démolition et leur perte, en tant que richesse nationale d’une valeur inestimable.

Les membres de la commission ont affirmé la nécessité que les dispositions de ce projet de loi soit à caractère anticipatif et préventif, évoquant l’importance de procéder aux opérations de maintenance et de suivi continus en vue de limiter l’accroissement des bâtiments menaçant ruines, ainsi que les répercussions que ça a à tous les niveaux.

La commission a décidé d’auditionner la ministre de l’Equipement et de l’Habitat à sa demande, lors d’une séance dont la date sera fixée la semaine prochaine, afin de présenter plus d’éclairage sur de nombreux points.

Gnetnews