Tunisie : La commission de la Santé planche sur la proposition de loi relative aux droits des malades et à la responsabilité médicale

La commission de la santé à l’Assemblée des représentants du peuple a entamé, lors de sa réunion hier, mercredi 25 Octobre, l’examen de la proposition de loi organique n’o 30, de l’année 2023, portant sur « les droits des malades et la responsabilité médicale ».

Les membres de la commission ont souligné, pendant les discussions, l’importance de cette proposition en matière de délimitation des responsabilités des professionnels de santé, et des différents organismes et établissements sanitaires, ce qui est de nature à préserver les droits des malades, notamment le droit à l’information au sujet des différents examens, traitements proposés ainsi que des actes préventifs. Outre l’instauration d’une démarche de règlement à l’amiable, ce qui permet aux victimes des accidents et erreurs médicales non préméditées, d’être indemnisées.

Les députés ont affirmé l’importance de mettre en cohérence les mesures de poursuites pénales, selon les dispositions du code pénal, et la spécificité des actes menés par les professionnels de santé, ce qui est de nature à consolider le climat de confiance entre eux et les malades, et à mettre un terme à la migration des médecins et des cadres paramédicaux.

Les membres de la commission ont considéré certaines dispositions et notions mentionnées dans le texte, comme étant entourées d’ambiguïté, comme la notion « d’erreur médicale », de « grande négligence », outre l’absence de clarté de la partie responsable de l’indemnisation dans certains cas.

Il a été convenu de présenter une série de questions à la partie à l’origine de l’initiative, lors de la prochaine réunion.

Gnetnews