Tunisie : La commission des affaires extérieures du parlement tient une réunion avec une délégation du Bundestag allemand

La commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des Tunisiens à l’étranger et de la migration a tenu hier, mardi 11 juillet, une réunion avec une délégation du Bundestag allemand.

Les membres de la délégation tunisienne ont affirmé la détermination de consolider la coopération tuniso-allemande, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, outre les énergies renouvelables, et en matière économique et commerciale.

Ils ont, par ailleurs, évoqué les opportunités existantes pour polariser la main d’œuvre tunisienne, parmi les artisans et les petits métiers.

Les députés ont évoqué les défis socio-économiques auxquels fait face la Tunisie, et ce qu’ils requièrent en termes de soutien auprès des institutions financières, afin qu’elle puisse préserver la paix civile, et parachever son programme de réforme et son processus démocratique.

Ils ont, par ailleurs, évoqué l’importance de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de lutte contre le terrorisme et de migration irrégulière.

Les membres de la délégation parlementaire allemande ont souligné la détermination de l’Allemagne à poursuivre son soutien à la Tunisie dans différents domaines et à renforcer les partenariats, notamment dans le domaine de la formation professionnelle.

La Tunisie est un partenaire stratégique privilégié, et les efforts devront être intensifiés pour lui venir en aide, en vue de surmonter les différents défis, notamment économique, ont-ils préconisé.

Ils ont appelé à appuyer la migration régulière, en élargissant les domaines d’emploi, outre l’adoption d’une approche globale pour éliminer les causes de la migration irrégulière.

Ils ont mis en avant l’importance de la concertation et du dialogue pour parvenir à des solutions radicales aux migrants présents sur le territoire tunisien, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne, conformément aux garanties et dispositions des droits de l’homme.

Ils ont affirmé les dispositions de l’Allemagne, à appuyer, davantage, la Tunisie au niveau de l’Union européenne, notamment pour ce qui est de l’approche économique.

Ont participé à cette réunion, côté tunisien, Aziz Lakdhar et Ezzeddine Tayeb, respectivement, président de la commission et son vice-président, et côté allemand, Alexander Throm, Silke Launert, et Micheal Brand, respectivement, membre de la commission des affaires intérieures, membre de la commission de la famille et des personnes âgées, et porte-parole officiel de la politique des droits de l’homme.



Gnetnews