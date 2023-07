Tunisie : La Commission des analyses financiÃ¨res appelle Ã  accorder l’intÃ©rÃªt requis aux relations d’affaires avec des personnes issus de 26 pays

Tunisie : La Commission des analyses financières appelle à accorder l’intérêt requis aux relations d’affaires avec des personnes issus de 26 pays

La commission tunisienne des analyses financières appelle, ce jeudi 06 juillet, à accorder l’intérêt requis aux relations d’affaires avec des personnes résidant dans 26 pays, et portant des nationalités, y compris la Turquie, la Jordanie, les Emirats, en renforçant le contrôle sur d’autres pays dans le cadre de la mise en application des politiques nationales et internationales de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, rapporte la TAP.

La CTAF rappelle, dans une série communiqués parus, aujourd’hui même, sur son site officiel que le groupe d’action financière, GAFI, a publié le 24 juin un communiqué, au sujet de l’actualisation des listes relatives à l’Iran, la Corée du Nord, et le Myanmar (Birmanie).

Le Gafi a également ajouté le Cameroun la Croatie et le Vietnam en tant que pays sous surveillance accrue

La CTAF appelle les banques et les institutions financières à prendre en compte les communiqués du GAFI et d’appliquer les mesures nécessaires envers les clients résidant ou ayant des entreprises ou des filiales dans ces pays, ou sont liés par des relations économiques ou financières avec ces pays, comme le stipule la loi anti-terroristes.

Gnetnews