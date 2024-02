Tunisie : Deux experts formulent des recommandations pour la sécurisation de la carte d’identité et du passeport biométriques

La commission des droits et libertés a tenu hier, lundi 19 février 2024, une séance au cours de laquelle, elle a auditionné deux experts au sujet de deux projets de loi organiques relatifs à la carte d’identité nationale et aux passeports et documents de voyage.

Les débats ont porté sur de nombreux points posés par la transition technologique à l’utilisation de la carte d’identité et du passeport biométriques, en relation avec la sécurisation des informations et à la protection des données personnelles, la nature de la puce électronique qui sera incorporée dans la CIN, la manière de stocker les informations, et les risques encourus pendant l’utilisation.

Dans leur réponse aux interrogations des députés, les deux experts ont reconnu l’existence de risques, en lien avec l’utilisation de la technologie, affirmant que les solutions existent, et que les compétences nationales sont en mesure d’assurer la sécurité de la base des données.

Ils ont souligné, à cet effet, l’importance de crypter les données, et de procéder à un renouvellement périodique de l’attestation d’accréditation électronique, affirmant la nécessité que la loi sécurise la puce, la base de données, et détermine les parties habilitées à accéder aux données, en laissant les détails techniques aux textes réglementaires.

Les experts ont appelé à accorder l’intérêt requis à la formation, à assurer le contrôle continu, à fixer les procédures avec précision et clarté, s’agissant du mode d’actualisation, et des parties concernées, conformément aux standards internationaux.

A l’issue de l’audition, la commission a poursuivi ses travaux et a discuté les dispositions relatives au modèle de la carte d’identité nationale, ses caractéristiques matérielles et techniques, sa validité, et les mesures de son obtention, ainsi que son remplacement, conformément au projet de loi organique, amendant et complétant la loi n’o 27 de l’année 1993, du 22 Mars 1993, portant sur la carte d’identité nationale.

Au terme de la séance, la commission a décidé de poursuivre l’examen du texte.

Gnetnews