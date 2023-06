Tunisie : La compagnie Transavia annonce le premier vol de Paris vers lâ€™aÃ©roport Tozeur-Nefta

Tunisie : La compagnie Transavia annonce le premier vol de Paris vers l’aéroport Tozeur-Nefta

Le 01er vol de la compagnie aérienne, Transavia, de Paris vers l’aéroport Tozeur-Nefta, à la fin du mois d’Octobre 2023, a été annoncé, ce mercredi, lors d’une réunion à distance entre le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, et le Directeur Général adjoint de Transavia, Nicolas Hénin, en présence du Directeur Général de l’ONTT, Nizar Slimane, et du représentant de la compagnie Transavia à Tunis, Karim Chouchane.

Cette décision intervient en couronnement d’un long processus ayant démarré depuis février 2022, ainsi que de nombreuses rencontres et réunions successives menées par le ministre du Tourisme avec les hauts responsables de Transavia, ainsi que la compagnie aérienne, Air France, et les différentes actions menées par le ministère et l’ONTT, en vue de développer la destination tunisienne, sur le marché français et en Europe, en général.

Cette liaison aérienne appuie la politique de relance du tourisme, et de développement des flux touristiques vers l’ensemble des aéroports dans différentes régions du pays, en collaboration avec les fédérations professionnelles et les autorités régionales concernées, indique le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Gnetnews