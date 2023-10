Tunisie : La compagnie, « TRANSAVIA » reprend ses activités sur l’aéroport international Tozeur-Nefta

L’aéroport international Tozeur-Nefta a accueilli hier, lundi 30 Octobre, le premier vol de la compagnie, « TRANSAVIA », en provenance de Paris, et ce, parallèlement, avec la saison touristique saharienne et oasienne.

La compagnie Low Cost reprend, ainsi, son activité sur Tozeur, avec une moyenne de deux vols hebdomadaires.

La reprise d’activités de la compagnie sur l’aéroport international, Tozeur/ Nefta intervient en couronnement d’un long processus amorcé en février 2022, après des réunions et rencontres successives organisées par les officiels tunisiens avec les hauts responsables de Transavia, ainsi qu’avec Air France, rapporte, en substance, le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Elle fait suite, également, aux opérations promotionnelles menées par le ministère du Tourisme et l’ONTT, en vue de développer la destination tunisienne sur le marché français, en particulier, et sur l’Europe, en général.

Cette liaison aérienne appuie la politique du ministère du Tourisme, visant à redynamiser l’activité touristique, à développer le flux des touristes vers l’ensemble des aéroports dans différentes régions du pays, notamment l’aéroport Tunis/ Nefta, en collaboration avec les différents intervenants, les fédérations professionnelles du tourisme, et les autorités régionales concernées.

Ce faisant, le ministère du Tourisme avait lancé un portail spécifique au gouvernorat de Tozeur, « discover Tozeur », pour promouvoir les attributs touristiques, culturels et naturels, ainsi que l’artisanat de la région, en vue d’une ouverture sur le monde entier.

Cette plateforme comprend les principaux sites touristiques, archéologiques et culturels dans le gouvernorat de Tozeur, dans le cadre de la stratégie de diversification de l’offre touristique, et de promotion du tourisme saharien et oasien.

Gnetnews