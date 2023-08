Tunisie : La compagnie Tunisair réceptionne son nouvel avion, A320neo, le dernier du plan de renouvellement de la flotte

La compagnie nationale, Tunisair, a réceptionnée ce vendredi 25 août, le dernier appareil du programme du renforcement de la flotte qui compte 05 avions de nouvelle génération.

Le nouvel appareil est de type Airbus, A320neo, et a été accueilli, notamment, par le ministre du Transport, le PDG de Tunisair, et le Directeur Général de l’aviation civile.

L’avion dispose d’une capacité d’accueil de 150 passagers, 12 sièges de première classe, et 138 sièges de classe économique, indique le ministère du Transport dans un communiqué.

Il se distingue par une technologie moderne et de pointe, permettant de réaliser des objectifs environnementaux, et de réduire la consommation de Kérosène dans une proportion de 20 %, en comparaison aux autres marques d’avions de la compagnie.

Ces acquisitions permettront au transporteur national d’améliorer ses services, et de préserver l’organisation de ses vols. La compagnie saura, aussi, renforcer ses lignes de courte et moyenne destination, et de s’élargir vers de nouveaux marchés.

Gnetnews