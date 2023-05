Tunisie : La complexitÃ© des textes de loi, la lenteur des procÃ©dures administratives…entravent l’investissement

Tunisie : La complexité des textes de loi, la lenteur des procédures administratives…entravent l’investissement

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, s’est réuni hier, mardi 16 Mai 2023, avec les présidents et représentants des chambres mixtes de l’Industrie et du Commerce, conduits par le président du Conseil desdites chambres, Adel Chaâbane, dans le cadre des rencontres périodiques entre les deux parties, et de la consécration de la dimension participative entre l’administration et le secteur privé, en vue d’améliorer, davantage, le climat des affaires et réunir les conditions propices à l’investissement et au lancement de projets.

L’amélioration du climat de l’investissement et des affaires compte parmi les principales priorités du gouvernement, c’est ce que reflète les actions réalisées à cet effet, a indiqué le ministre de l’Economie, lors de cette rencontre à laquelle ont pris part, les représentants de certains ministères, les organismes de soutien et d’appui concernés et la banque centrale.

L’action se focalise, à ce stade, sur l’activation des mesures édictées, tout en tâchant d’aplanir les difficultés qui en entravent la concrétisation, a-t-il ajouté.

Samir Saïed a encore souligné que les efforts se concentrent, à l’heure actuelle, sur la finalisation de la nouvelle loi de promotion de l’investissement et de la relance de l’économie du savoir et du renouveau, outre l’amélioration de la réglementation des changes.

Un aperçu sur le parc d’activités économiques de Bizerte a été présenté, en tant que modèle réussi réunissant les conditions propices pour l’implantation des entreprises privées au double-niveau organisationnel et législatif, dont on peut s’inspirer pour l’instauration d’espaces analogues.

Les grands axes de la nouvelle loi de l’investissement ont été, également, présentés.

Les discussions ont porté sur les problèmes et difficultés auxquels se heurtent les investisseurs, en prime la complexité des textes de loi, les procédures administratives, comme la lenteur en matière d’octroi des licences de bâtir, ainsi que du changement de la vocation des terres, les services douaniers, les mesures fiscales, les services du transport international, les insuffisances en termes de numérisation des transactions administratives et financières, la liberté d’investir, etc.

Il a été convenu, au terme de cette réunion, de mettre en place un groupe de travail conjoint pour examiner les problèmes posés et y trouver les solutions urgentes et idoines.

Gnetnews