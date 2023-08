Tunisie : La CONECT annonce la tenue d’une mission économique à Mascate, Oman du 16 au 20 septembre

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, CONECT International, annonce la tenue d’une mission économique tunisienne à Mascate, Oman du 16 au 20 septembre 2023.

Cette mission sera conduite par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed.

Elle s’adresse aux PME/PMI en quête de développement international notamment vers les marchés des pays du Golfe. Principal objectif : rencontrer en un même lieu pendant quelques jours un certain nombre de dirigeants et décideurs d’entreprises/administration/ministères omanais, permettant aux entreprises tunisiennes d’initier différents types d’alliances et de partenariats stratégiques, ajoute la même source dans un communiqué.