Tunisie : La construction de salles blanches dans les établissements hospitaliers au centre d’une séance de travail

Une séance de travail s’est tenue hier, jeudi 13 juillet, sous l’égide du ministre de la Santé, Ali Mrabet, sur la situation du service de néonatologie, au Centre de maternité et de néonatologie de Tunis, et ce en présence des cadres administratifs et médicaux de l’établissement, et des représentants des organismes concernés au ministère.

La réunion a permis d’étudier et d’évaluer les salles blanches consacrées aux préparations alimentaires stérilisées pour l’alimentation des nourrissons, et les procédures adoptées pour éviter les insuffisances, et réunir les attributs de sécurité au sein desdites salles.

Une deuxième séance s’est tenue, dans le même contexte, dans le cadre du projet de généralisation des unités devant abriter les salles blanches pour la confection des préparations stérilisées destinées aux nouveau-nés, en présence de directeurs généraux d’établissements hospitaliers, sur l’ensemble du territoire de la république.

La situation des pièces blanches dans les différents hôpitaux a été examinée, avec un accent mis sur la nécessité de combler les insuffisances, de doter ces salles des attributs de sécurité, et d’accélérer la réalisation des unités dans les établissements hospitaliers en question, en vue d’améliorer la qualité de services rendus aux citoyens.

Le ministre a appelé à la coordination entre les différents organismes hospitaliers, et à accélérer la réalisation de l’unité des préparations stérilisées, au centre de maternité et de néonatologie de Tunis.

