Tunisie : La construction du nouvel hôpital de Sfax, la médecine d’urgence, la lutte contre les pandémies… au centre d’une rencontre entre Mrabet et Haichao

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a rencontré hier, lundi 07 août, le vice-ministre de la Santé chinois, Lei Haichao, qui effectue une visite officielle en Tunisie, du 05 au 09 août, en présence de l’ambassadeur de Chine à Tunis, Wan Li et des cadres du ministère.

Mrabet a mis l’accent sur l’ancienneté des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Chine dans différents domaines, notamment celui sanitaire, rappelant les programmes conjoints pour la consolidation de l’infrastructure et des services sanitaires dans les régions prioritaires, à travers les missions médicales chinoises en Tunisie, la réalisation du nouvel hôpital de Sfax, et l’amélioration des aptitudes des professionnels de santé dans différentes spécialités.

Le ministre a salué la contribution du gouvernement chinois à l’appui de l’effort national en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19.

Le vice-ministre de la Santé chinois s’est félicité du niveau des relations de coopération sino-tunisienne dans le secteur de la santé, rappelant que 50 ans se sont écoulés depuis l’acheminement des équipes médicales chinoises vers la Tunisie, et l’instauration du centre d’acupuncture au CHU Mongi Slim à la Marsa depuis 1994.

La Chine est disposée à consolider son partenariat avec la Tunisie et à en diversifier les domaines, a-t-il assuré.

Se rendant hier au service d’aide médicale urgente, (SAMU), Lei Haichao a souligné les dispositions de son pays à poursuivre la coopération avec la Tunisie, dans le domaine de prévention des pandémies, et de lutte contre les urgences sanitaires.

