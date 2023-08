Tunisie : L’instauration d’un nouveau système éducatif est l’une des priorités de l’étape (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a tenu hier, lundi 07 août, une réunion ministérielle, à Carthage, autour de la consultation nationale sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement.

« Parmi les priorités de l’étape est d’instaurer un nouveau système éducatif, étant donné que les mesures prises, précédemment sous l’intitulé de « réforme », ont porté atteinte à l’un des principaux services publics, soit celui de l’éducation et de l’enseignement », a-t-il souligné.

Saïed a considéré « la richesse humaine en Tunisie, comme étant la plus importante, étant inépuisable », faisant valoir les compétences parmi la jeunesse, lesquelles excelleront et créeront, davantage, pour peu qu’on leur balise la route.

Il a affirmé la nécessité de réunir toutes les conditions à l’ensemble des apprenants en Tunisie, percevant dans les résultats des derniers examens nationaux, une illustration de la carte de la pauvreté, des inégalités et de l’injustice.

Ont été présents à cette réunion le chef du gouvernement, le ministre de l’Education, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre des Technologies de la communication, le ministre des affaires religieuses, et la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors.