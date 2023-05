Tunisie : La coopération financière et technique et les projets soumis au financement au centre d’un entretien Saïed/ Adesina à Sharm Sheikh

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, s’est entretenu à Sharm Sheikh (Egypte), avec le président de la banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, en marge de sa participation aux assemblées annuelles de l’institution panafricaine, tenues les 23 et 24 Mai, autour du thème de « la mobilisation de l’investissement privé, pour le climat et la croissance verte en Afrique ».

Les deux parties ont souligné « le caractère privilégié de la coopération financière et technique, et la détermination conjointe de la développer et la diversifier la prochaine étape ».

Samir Saïed s’est arrêté « aux défis socioéconomiques et environnementaux auxquels fait face la Tunisie, et les réformes et dispositions édictées la dernière période, en vue de relancer la croissance, de redresser les équilibres financiers et d’améliorer la situation sociale ».

Il a, par, ailleurs évoqué « les orientations majeures de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035, laquelle repose sur des axes majeurs, en cohérence avec les orientations de la banque les années à venir, notamment, celles liées à l’économie verte, à la transition énergétique et au climat », thèmes au centre des assemblées de la BAD.

Le ministre a, encore, affirmé que « le gouvernement est résolu à consolider le rôle du secteur privé dans ses domaines, et à réunir les conditions propices afin qu’il contribue, d’une manière agissante, à traduire dans les faits ces orientations soit à travers l’investissement direct, ou dans le cadre du partenariat public/ privé ».

Il a par ailleurs, présenté un aperçu sur les principaux programmes et projets inscrits au plan de développement 2023 – 2025, souhaitant que la BAD soit parmi les principaux partenaires en matière de leur concrétisation.

Samir Saïed et Akinwumi Adesina ont discuté du programme de coopération financière et technique en cours, les projets soumis au financement, outre le programme d’appui au budget de l’année actuelle ».

Adesiné a affirmé les dispositions de la banque africaine à continuer à appuyer la Tunisie, s’agissant des projets qui sont en cours de préparation, notamment ceux liés au développement du dispositif céréalier, à la consolidation des chaines de valeur agricole à haute valeur ajoutée, au recyclage des eaux usées, pour leur exploitation dans le secteur agricole, ainsi que les projets des zones industrielles régionales.

Le ministre de l’Economie a exclu, à Sharm Sheikh, l’intention du gouvernement de toucher à l’indépendance de la banque centrale.

