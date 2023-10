Tunisie : « La Culture en soutien au peuple palestinien », vendredi 20 Octobre à travers le pays

En solidarité avec le droit palestinien, le ministère des Affaires culturelles organise une manifestation sous l’intitulé « la Culture en soutien au peuple palestinien », le vendredi 20 Octobre 2023, dans des complexes culturels et maisons de la culture à travers la république.

Cette manifestation vise, en partie, à éduquer les jeunes et à leur faire connaitre la cause palestinienne, dans ses volets historiques, et étapes marquantes, à travers l’organisation de conférences, où des historiens et experts interviendront à ce sujet, en donnant l’occasion aux jeunes d’en débattre et d’échanger les points de vue.

A l’ordre du jour, également, des projections cinématographiques faisant connaitre la cause palestinienne, étant donné que le cinéma est parmi les plus importantes expressions artistiques, capables de promouvoir les causes justes, ainsi que des ateliers d’animation pour enfants, des ateliers d’art plastique, de graffitis, et de caricature, des opéras, de la poésie, etc.

Cet évènement est organisé, en collaboration, avec la direction générale de l’action culturelle, la cinémathèque, les délégations régionale des affaires culturelles, les délégations régionales de l’éducation, et certaines composantes de la société civile.

