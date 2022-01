Tunisie : La déferlante Omicron semble inévitable, taux de positivité : 10,55 %

La Tunisie ne serait pas, visiblement, épargnée par la déferlante d’Omicron ; médecins et scientifiques alertent sur les signes annonciateurs d’une nouvelle vague ; leurs pronostics sont fondés sur des indicateurs.

De là à dire que le variant Omicron sera dominant dans le pays et supplantera son prédécesseur Delta, comme c’est le cas en Europe, particulièrement en France, il n’y a qu’un pas que les milieux médicaux et scientifiques semblent avoir déjà franchi, a fortiori qu’Omicron est majoritaire, à 70 % des résultats, en termes de prélèvements soumis au séquençage dans le Grand-Tunis.



542 nouveaux cas et Un décès

Dans son dernier communique, le ministère de la Santé recense 542 nouveaux cas à la date du 02 janvier, après la parution des résultats de 5138 analyses, soit un taux de positivité de 10,55 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 728 802 contaminations sur un ensemble de 3 396 130 analyses en laboratoire.

Quelque 345 personnes ont été déclarées rétablies à la même date, portant le total à 696 893 guérisons.

Un décès des suites du Covid-19 est à déplorer au cours des dernières 24 heures, ramenant le bilan à 25 588 morts.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 301 patients ; 74 sont placés en réanimation et 13 sous respiration artificielle.

Côté vaccination, les Tunisiens qui en ont un schéma complet s’élèvent, désormais, à 5 969 319, dont 4 410 431 ont reçu deux doses.

Quelque 24 719 personnes ont été vaccinées hier, lundi 03 janvier, entre 1ère, 2ème, 3ème dose, et dose de voyage.

