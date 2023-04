Tunisie : La demande des produits pétroliers en baisse de 2%, et celle du gaz naturel de 5 %

Les ressources nationales en énergie primaire (production et redevance sur le gaz algérien) ont atteint 0.69 millions de tonnes, équivalent pétrole, à la fin de février 2023, enregistrant ainsi une baisse de 14 %, par rapport à la même période de 2022. Ce recul est dû essentiellement à la baisse de la production nationale de pétrole brut et de gaz naturel, révèle l’observatoire national de l’énergie et des mines, dans son dernier bulletin.

La demande totale de l’énergie a atteint 1.5 million de tonnes équivalent pétrole, jusqu’à la fin de février 2023, enregistrant ainsi une baisse de 4 %, en comparaison avec la même période de l’année écoulée.

La demande des produits pétroliers a baissé de 2 % jusqu’à février 2023, alors que la demande de gaz naturel a connu une baisse de 5 %, par rapport à l’année écoulée.

La balance énergétique a enregistré un déficit de 0.82 millions de tonnes équivalent pétrole jusqu’à la fin du mois de février 2023, contre un déficit de 0.78 millions de tonnes équivalent pétrole à la fin de février 2022, soit une hausse de 6 %.

S’agissant du taux de l’autonomie énergétique, (couverture de la demande totale par les ressources existantes) il a enregistré une baisse pour se situer aux alentours de 46 % à la fin de février 2023, contre 51 % à la fin de février 2022.

Les exportations de produits énergétiques ont régressé de 46 % en février 2023, contre une hausse des importations de 17 %, notamment les importations de gaz naturel ayant augmenté jusqu’à la fin de février 2023 de 3 % en termes de quantité, et de 54 % en termes de valeur.

