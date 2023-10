Tunisie : La DGGN annonce des arrestations et la saisie de pierres prÃ©cieuses et de diamants

Tunisie : La DGGN annonce des arrestations et la saisie de pierres précieuses et de diamants

Une équipe conjointe relevant de la direction des renseignements et des enquêtes, a procédé à l’arrestation de cinq personnes, et a saisi une épée en Or, six pierres précieuses et du diamant.

Cette opération menée par des unités régionales et centrales, à l’issue d’une embuscade tendue dans la région de Zaghouan, a débouché sur la saisie d’une quantité de pierres, soupçonnées d’être archéologiques.

Consulté, le parquet a ordonné le placement en détention préventive de trois personnes « pour formation d’entente à des fins de trafic de pièces de musée », indique ce lundi 02 octobre le porte-parole officiel de la garde nationale dans un communiqué.

Une personne a été, par ailleurs, placée en garde à vue, pour « usurpation d »identité d’un sécuritaire ».

