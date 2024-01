Tunisie : La DGGN annonce l’arrestation de trois Ã©lÃ©ments takfiris recherchÃ©s par la police et la justice

Tunisie : La DGGN annonce l’arrestation de trois éléments takfiris recherchés par la police et la justice

La Direction générale de la garde nationale annonce l’arrestation ce vendredi 12 janvier, de trois takfiris (tenants de l’accusation d’apostasie), pour liens avec le terrorisme.

Revenant sur les faits dans un communiqué, le porte-parole de la DGNN indique que les unités des renseignements de la garde nationale de Tebourba et Ben Arous, sont parvenues, avec la participation des unités de prévention du terrorisme des districts de Bizerte, Tunis et Ben Arous, ainsi que la sous-direction anti-terrorisme d’el-Aouina à appréhender trois éléments prônant le takfir, recherchés pour le compte de différentes unités sécuritaires et structures judiciaires « pour appartenance à une organisation terroriste ».

Ils sont condamnés à des peines de prison comprises entre un à deux ans.

Le parquet a ordonné de prendre les dispositions nécessaires à leur sujet.

Gnetnews