Tunisie : La direction de la police des frontiÃ¨res et des Ã©trangers annonce de nouvelles mesures

Tunisie : La direction de la police des frontières et des étrangers annonce de nouvelles mesures

La direction générale de la police des frontières et des étrangers a pris un certain nombre de dispositions au cours de la dernière période, dans le cadre de « la détermination du ministère de l’Intérieur d’améliorer la qualité des prestations rendues à la colonie tunisienne à l’étranger et aux étrangers résidant en Tunisie », indique le même département dans un communiqué.

Ces mesures portent sur la création de l’espace des Tunisiens à l’étranger au siège de la direction générale de la police des frontières et des étrangers, lequel est chargé d’en réceptionner les dossiers des passeports, où ce titre de voyage est délivré à l’intéressé le même jour, ou en un laps de temps court.

Des agents de la police des frontières ont été affectés aux traversées maritimes (pour les paquebots Carthage et Tanit), en vue de réceptionner les dossiers des passeports. Ceux-ci sont confectionnés au niveau central, et sont délivrés, postérieurement, aux concernés à leur domicile, dans différentes régions de la république.

Un espace spécifique pour les étudiants internationaux et les apprenants étrangers a été créé au sein de ladite direction, chargé de réceptionner les dossiers des demandes de résidence, de manière à ce que la personne en question, reçoive sa carte de séjour le même jour.

Cet espace était effectivement opérationnel à compter du 30 septembre 2023.

