Tunisie : La douane accorde ce vendredi le statut « d’opérateur économique agréé » à 13 entreprises

La direction générale de la douane organise, ce vendredi 08 Mars à Tunis, une journée d’information, autour de « l’opérateur économique agréé », sous l’égide de la ministre des Finances, et en présence de cadres supérieurs du ministère, de la douane, et différents organismes administratifs, et organisations économiques concernées.

Une cérémonie de signature d’une convention d’octroi de cette qualité à 13 entreprises économiques sera organisée, lesquelles s’ajouteront à la liste constituée de 152 entreprises ayant bénéficié, auparavant, de ce statut ramenant le nombre total à 165 entreprises.

Des interventions seront présentées pendant cette journée, pour faire connaitre le rôle de la douane en matière de soutien des entreprises économiques, et les principales mesures douanières et facilitations octroyées aux entreprises titulaires de ce statut, et les mécanismes de contact avec elles.

Le statut d’opérateur économique agréé est une norme de qualité accordée par la direction générale de la Douane, à toute personne physique ou morale, implantée en Tunisie, exerçant une activité liée au commerce extérieur.

Les postulants devront être objet de confiance auprès de la direction de la douane.

Les entreprises dotées du statut de l’OEA bénéficient de nombreuses facilitations en termes de procédures, à travers l’enlèvement immédiat des marchandises importées au niveau des points frontaliers, via des déclarations simplifiées, selon le code de la douane, et des déclarations détaillées dirigées, systématiquement, vers le circuit vert, ce qui permet un gain de temps lors du dédouanement. Outre la facilitation des mesures de transit et de contact avec les services douaniers.

L’obtention de cette qualité est assortie de la nécessité de remplir des conditions bien précises liées à une situation douanière irréprochable et en règle, pendant les trois années précédant la date du dépôt de la demande pour ce faire, la nécessité d’avoir une situation financière et fiscale saine, outre des conditions inhérentes au respect des normes de sécurité.

Gnetnews