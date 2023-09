Tunisie : La douane annonce la saisie de fournitures scolaires d’une valeur de 2.8 millions de dinars

La douane tunisienne annonce ce mardi 12 septembre la saisie de fournitures scolaires et bureautiques d’une valeur de 2.8 millions de dinars.

Dans le cadre du contrôle des opérations d’importation des fournitures scolaires et bureautiques, une patrouille relevant de la direction des enquêtes douanières a procédé à une opération de contrôle et d’inspection de l’entrepôt d’une société d’import, rapporte la douane dans un communiqué.

Après vérification des documents et factures, des données erronées ont été révélées, s’agissant de la valeur des marchandises importées et déclarées. Une évasion fiscale été, par ailleurs, découverte ; la société en question ne s’acquittait pas d’une importante partie des impôts et taxes, fait savoir la douane dans un communiqué.

Interrogé, le gérant de la société a reconnu que de fausses factures des marchandises importées ont été produites.

Une infraction contre les dispositions de la législation douanière a été levée, pour fausse déclaration de la valeur, en utilisant de faux documents, avec la saisie de fournitures scolaires et bureautiques d’une valeur de 2,861 millions de dinars.

Gnetnews