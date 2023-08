Tunisie : La douane lance un appel aux sociÃ©tÃ©s d’Import des produits pÃ©rissables

Tunisie : La douane lance un appel aux sociétés d’Import des produits périssables

La direction générale de douane appelle les sociétés d’Import des produits périssables, à la nécessité de lever leurs conteneurs, dans un délai de 08 jours, à partir de la date de leur arrivée au port.

Cet appel s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer la marche du travail dans les ports commerciaux, et à enlever les conteneurs qui s’accumulent, notamment ceux contenant des produits périssables, afin d’en éviter l’altération et les problèmes qui en découlent liés à la santé, la sécurité et l’environnement, indique la douane dans un communiqué.

La douane rappelle, par ailleurs, qu’en vertu de l’article 265 du code de la douane, tous les containers ayant dépassé les délais réglementaires de présentation des déclarations douanières, sont placés sous dépôt douanier, avec l’enclenchement des procédures de leur vente aux enchères.

Gnetnews