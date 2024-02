Tunisie : La douane met la main sur une somme en devise et des marchandises de contrebande de près d’un million de dinars

Les services de la garde douanière d’el-Skhira ont déjoué une tentative de trafic d’une somme en devise, et une quantité de marchandise de contrebande, d’une valeur totale de 980 mille dinars, annonce ce soir la direction générale de la douane dans un communiqué.

En poursuite des efforts de lutte contre la contrebande, une patrouille de la garde douanière d’el-Skhira a procédé, à l’issue d’une opération de contrôle des moyens de transport et des marchandises au niveau de l’autoroute, a la saisie d’une somme en devise, euros et dollars, d’une valeur estimée à 450 mille dinars, en possession d’un Tunisien, qui se dirigeait vers une ville du Sud tunisien, ne disposant d’aucun document en prouvant la légalité.

Un PV de saisie a été rédigé. Interrogé, le parquet a ordonné de transférer le dossier à la direction des enquêtes douanières pour la poursuite des investigations.

Dans le même contexte, une patrouille de la garde douanière d’el-Skhira a intercepté une voiture portant une immatriculation étrangère, à bord de laquelle se trouvait trois personnes, de nationalité tunisienne, et qui contenait d’importantes quantités de clefs de contact et de télécommandes (3420 pièces), outre 70 kg de faux bijoux, et des fournitures de couture, dont la valeur est estimée à 492 mille dinars. La valeur du véhicule est estimée à 40 mille dinars.

Gnetnews